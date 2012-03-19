В Україні створюється європейська система електронних грошей

Київ. 19 березня. УНІАН. В Україні створюється система електронних грошей, яка відповідає європейським стандартам.

Про це заявив на конференції “Сучасні платіжні системи та розрахунки – тенденції та перспективи 2012” генеральний директор Внутрішньодержавної небанківської платіжної системи України “ГлобалМані” Олександр ТЮТЮН.

Відповідаючи на запитання щодо того, чому система реєстрації системи тривала кілька років, генеральний директор зазначив, що її організатори вирішили вивчити досвід європейських країн.

“Ми створили правила платіжної системи, правила системи електронних грошей, які повністю відповідають стандартам Євросоюзу і, зокрема, Директиві 2009/110/ЄС, згідно з якою електронні гроші офіційно визнані еквівалентом банкнот та монет”, - сказав О.ТЮТЮН.

Він зазначив, що при захисті нових правил в Національному банку України, отримав підтримку представника ФАТФ (Міжнародної організації з протидії відмиванню брудних грошей – УНІАН). За словами О.ТЮТЮНА, Нацбанк України погодився з новими правилами, запропонованими представниками системи, і наполягав лише на тому, щоб емітентом системи виступав державний банк – Ощадбанк - з тим, щоб отримати гарантію, що електронні гроші матимуть реальне покриття.

Він також висловив сподівання, що найближчим часом Верховна Рада зможе схвалити пакет законодавства щодо електронних грошей з тим, щоб остаточно врегулювати це питання на законодавчому рівні. Як відомо, на сьогодні випуск електронних грошей в Україні регулюється виключно постановою Національного банку України, і не закріплений законодавчо.

На сьогодні “ГлобалМані” працює виключно з юридичними особами. За словами О.ТЮТЮНА, зацікавленість у співпраці із системою вже висловили 10 провідних українських банків.