Кличко: опозиція повинна створити більшість у наступному складі парламенту

Брюссель. 26 березня. УНІАН. Лідер партії “УДАР” Віталій Кличко вважає, що опозиція повинна створити більшість у наступному складі Верховної Ради України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з Президентом Європейської народної партії Вільфредолм Мартенсом у Брюсселі.

В.Кличко, зокрема, зазначив, що його політична сила докладе всіх зусиль для того, щоб опозиційні сили змогли домовитися про співпрацю у наступному парламенті і разом боролися за зміни в країні.

“Ми не хочемо конкуренціі одне з одним, у нас спільний ворог- партія влади”, - сказав український політик.

Він наголосив, що його політична сила дотримується прмнципу взаємонепоборення, і чекає від партнерів по опозиції підтримки ініціативи В.Кличка вже сьогодні створити Центр з підготовки та контролю за виборами.

При цьому, за словами В.Кличка, одним з ключових завдань опозиційних партій в Україні є також посилення діалогу з громадянським суспільством.

Президент Європейської народної партії, у свою чергу, зазначив, що в Європі уважно і з занепокоєнням стежать за згортанням демократії в Україні.

В ході зустрічі сторони також обговорили питання між партійного співробітництва.