НАТО запросить Януковича на саміт в Чикаго

Москва. 26 березня. УНІАН. НАТО запросить Президента України Віктора Януковича взяти участь у саміті Альянсу в Чикаго.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні в ході відео-моста Москва - Брюссель повідомив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Я очікую, що співпраця (Україна – НАТО) розвиватиметься в наступні роки, й український Президент буде запрошений в Чикаго як сторона, що входить у коаліційні сили в Афганістані», - сказав А. Фог Расмуссен.

Він зазначив, що В.Янукович буде запрошений для обговорення ситуації в Афганістані.

Генсек підкреслив, що між НАТО та Україною складається «чудова співпраця», і Альянс поважає заяву України про її позаблокову політику. За словами А. Фог Расмуссена, співпраця розвивається в рамках Комісії Україна – НАТО.