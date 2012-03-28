Ліберали Європи вимагають медичної допомоги Тимошенко

Брюссель. 28 березня. УНІАН. Президент Європейської партії ліберальних демократів та реформ, депутат Європарламенту Грехем Уотсон привітав рішення Європейського суду з прав людини, який підтримав необхідність надання термінової медичної допомоги колишньому прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко.

Про це йдеться в його коментарі, переданому УНІАН.

“Ю.Тимошенко повинна тепер отримати медичну увагу, якої вона потребує. Медична допомога та чесні суди – фундаментальні права людини”, - заявив Г.Уотсон.

“Якщо Україна хоче бути ближчою до ЄС вона має розвивати громадянські свободі та верховенство права”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Європейський суд з прав людини рекомендував Україні забезпечити адекватну медичну допомогу ув’язненій екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко.

Інтереси Ю.Тимошенко у Європейському суді з прав людини представлятимуть адвокати Валентина Теличенко і Сергій Власенко. У скарзі, поданій адвокатами 10 серпня, вказується про політично вмотивоване переслідування екс-прем`єра.

Адвокати зазначають, що рішення про взяття Ю.Тимошенко під варту було незаконним, а досудове і судове слідство проходили з порушенням норм Європейської конвенції з прав людини, зокрема, статті 3 (заборона на принизливе поводження або покарання), статті 5 (право на свободу та особисту недоторканість) і статті 18 (обмеження у застосуванні обмежень щодо прав).

Європейський суд надав цій скарзі пріоритетний статус.