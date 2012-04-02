Фюле їде в Баку

Брюссель. 2 квітня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле 2-3 квітня відвідає Азербайджан.

Про це УНІАН повідомили у пре-офісі комісара.

Згідно з повідомленням, комісар планує використати свій візит для посилення двосторонньої співпраці в рамках Європейської політики сусідства та її східної складової – Східного партнерства.

В ході візиту С.Фюле планує провести зустрічі з Президентом Ільхамом Алієвим, спікером парламенту Огтазом Асадовим, міністром закордонних справ Ельмаром Маммадьяровим, а також представниками опозиції, громадянського суспільства та правозахисників.

С.Фюле планує підкреслити, що ЄС вважаєа Азербайджан важливим партнером, а також наголосити на необхідності реалізації цілей Східного партнерства, в тому числі в області демократії та прав людини.

Крім того, комісар виступить на засіданні Парламентською Асамблеї Євро-Нест (ЄС-країни “Східного партнерства”), сесія якої відбудеться на початку цього тижня в Баку.