Рада Європи: Треба посилити захист прав людини в пошукових системах Інтернет

Брюссель. 5 квітня. УНІАН. Комітет міністрів Ради Європи схвалив рекомендації, в яких закликає країни-члени до забезпечення прав людини, таких як право висловлювання, право на доступ до інформації, свободу зібрань та право на приватне життя при використанні громадянами пошукових систем в Інтернеті чи соціальних мереж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради Європи, два документи з відповідними рекомендаціями були схвалені сьогодні.

В документі щодо діяльності пошукових систем, Комітет Міністрів Ради Європи наголосив на необхідності забезпечення більшої прозорості в забезпеченні доступу до інформації, зокрема, щодо критеріїв, які використовуються пошуковими системами при відборі та ранжуванні результатів.

В рекомендаціях також міститься заклик поважати користувачів при обробці їх персональних даних, таких як cookies, IP-адреси та індивідуальні пошукові історії.

У документу щодо діяльності соціальних мереж Комітет Міністрів закликав країни-члени працювати з операторами таких послуг для забезпечення більшої обізнаності користувачів щодо їхніх прав та щодо можливих складнощів. При цьому документ рекомендує допомогти користувачам зрозуміти що таке установки за замовченням в їхніх профілях, які мають бути дружніми до захисту персональних даних, а також допомогти користувачам здійснювати поінформований вибір щодо своєї ідентичної в мережі.

В документі міститься перелік дій, спрямованих на захист дітей та підлітків від шкідливого контенту та поводження з ними.

В обох документах також містяться рекомендації щодо співпраці з пошуковими системами та соціальними мережами для спрощення доступу до них осіб з фізичними вадами.