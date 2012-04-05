Франція не впевнена, що новий процес проти Тимошенко буде кращим за попередні

Брюссель. 5 квітня. УНІАН. Франція побоюється, що новий процес проти колишнього українського прем’єр-міністра Юлії Тимошенко бути не кращим з точки зору забезпечення прав людини за попередній.

Про це йдеться у заяві, зробленій сьогодні речником Міністерства закордонних справ Франції на брифінгу, про що повідомляє офіційний сайт МЗС Франції.

“Ми побоюємося, що цей новий процес, як і попередні, не краще гарантуватиме права захисту, як це мало б бути у відповідності до міжнародних норм”, - заявив представник французького МЗС.

Він наголосив, що стурбованість Франції стосується не лише функціонування судової системи в Україні, але й поводження з ув’язненими, в тому числі з Ю.Тимошенко, Юрієм Луценком та Валерієм Іващенком.

“Таким чином, Франція знову закликає український уряд до повної поваги прав людини і своїх міжнародних зобов’язань, зокрема, перед Радою Європи, а також зобов’язань, знову підтверджених на саміті ЄС-Україна в грудні 2011 року”, - наголосив представник МЗС Франції.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. У січні цього року Слідчий відділ управління СБУ в Харківській області завершив розслідування справи екс-прем`єра України Ю.Тимошенко щодо фінансових порушень корпорації ЄЕСУ.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкрадання і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування більш як 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було упровадження корпорацією «ЄЕСУ» фінансової схеми заховання валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній». Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Попереднє засідання Київського районного суду Харкова за звинуваченням Ю.Тимошенко у рамках справи про фінансові порушення ЄЕСУ призначене на 10.00 19 квітня.