Польська прокуратура продовжила розслідування причин катастрофи літака Качинського

Варшава. 6 квітня. УНІАН. Головна військова прокуратура Польщі продовжила на чергові шість місяців розслідування причин Смоленської авіакатастрофи, яка 10 квітня 2010 року забрала життя Президента Польщі Леха Качинського.

Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури у п’ятницю.

«6 квітня 2012 року прокурор Головної військової прокуратури після розгляду подання військового окружного прокурора у Варшаві про продовження часу слідства у справі Смоленської катастрофи, вирішив його продовжити до 10 жовтня 2012 року», - відзначено у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, авіакатастрофа урядового Ту-154 під російським Смоленськом забрала життя 96 польських громадян, більшість з яких були високопосадовцями, що разом з Президентом планували відзначити чергову річницю Катинської трагедії.

Довідка УНІАН. Спеціальна урядова комісія, яка вивчала технічні причини падіння літака, влітку 2011 року назвала головною причиною трагедії ”помилки пілотів”, зауваживши, що вплив на неї мали також дії російських диспетчерів.

Прокуратура веде власне розслідування, яке має завершитися пред’явленням звинувачень людям, які відповідальні за катастрофу.