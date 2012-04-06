Росія та НАТО мають спільні безпекові проблеми

Москва. 6 квітня. УНІАН. Перед Росією і НАТО стоять спільні проблеми безпеки.

Про це заявив у своєму відеозверненні, розміщеному на сайті альянсу, Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Так, у нас є розбіжності, але, по суті, перед Росією і країнами НАТО стоять одні і ті ж самі проблеми безпеки. От чому ми вирішили розвивати справжнє стратегічне партнерство між НАТО і Росією», - сказав він.

А.Расмуссен зауважив, що позиції НАТО І РФ не завжди співпадають. «Стосовно протиракетної оборони, наприклад, ще належить знайти шляхи для подолання розбіжностей, але для цього й існує Рада Росія-НАТО: форум, на якому ми можемо обговорювати будь-які питання у будь-який час», - додав він.

А.Расмуссен підкреслив, що за останні роки практична співпраця між Росією і НАТО дуже добре просунулася уперед. Так, минулого тижня в Брюсселі понад 70 цивільних і військових фахівців з країн НАТО і РФ провели спільні навчання, на яких відпрацьовувалися дії у разі терористичного інциденту у відкритому морі. Того ж дня альянс і Росія приступили до проведення навчань з протиракетної оборони у випробувальному центрі в Німеччині.

«І я очікую, що цього місяця ми пройдемо важливу відмітку, спільно підготувавши 2000 фахівців з боротьби з наркотиками з Центральної Азії. Ми також відкриємо наш навчальний вертолітний центр у Росії і підтримаємо таким чином Афганську армію», - сказав він.

За словами А.Расмуссена, пізніше цього місяця в Брюсселі відбудеться зустріч за участі міністрів закордонних справ всіх 29 країн-членів Ради Росія-НАТО.