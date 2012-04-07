Закордонні українці протестують проти рішення КС щодо виборів

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. 35 українських організації, які представляють українських іммігрантів в Італії, Іспанії, Португалії, Греції, Німеччині, Чехії та США висловили протест проти рішення Конституційного суду України щодо положень закону про вибори народних депутатів.

Про це йдеться у тексті спільної заяви цих організацій, переданому УНІАН.

“Ми, керівники українських громадських організацій останньої хвилі еміграції, висловлюємо рішучий протест проти дій української влади, яка руками «незалежного» Конституційного Суду позбавила громадян України, що перебувають поза межами Батьківщини, права голосу на одномандатних округах під час наступних парламентських виборів в Україні, призначених на жовтень 2012 року”, - написано в заяві.

Лідери організацій українців за кордоном кажуть, що влада не лише не покращила умови для вільного волевиявлення громадян за кордоном, а “навпаки - рішенням Конституційного Суду, по суті вкрала 50% голосів громадян України, що проживають за межам Батьківщини”.

“Цей крок є черговою спробою діючої влади позбавити українців за кордоном їх конституційних прав, а саме права голосу, а через нього – можливості впливати на ситуацію в державі, на розбудову демократичної України. Це рішення Конституційного Суду є кричущим прикладом заангажованості Суду й порушенням принципів рівного виборчого права”, - переконані лідери організацій українців за кордоном.

На їхнє переконання, в результаті рішення Конституційного суду, мільйони українців, які працюють за кордоном, не зможуть висловити свою оцінку нинішній владі в ході голосування. При цьому, автори заяви переконані, що рішення Конституційного суджу само по собі ставить під сумнів чесність та прозорість парламентських виборів, а також їх результати.

“Ми вимагаємо від Президента України, Верховної Ради та уряду негайно втрутитися в ситуацію та відновити конституційні права громадян України. У разі подальших порушень прав громадян та відсутності негайної реакції органів влади, ми залишаємо за собою можливість всіма законними шляхами добиватися відновлення наших прав, у тому числі шляхом звернення до всіх світових інституцій та проведення протестних заходів, аж до невизнання цих виборів легітимними”, - наголошують автори документу.

Серед підпис антів – керівники 13-ти організацій українців Італії, в тому числі, голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький, керівники шести організацій українців Португалії, шести організацій Іспанії та шести організацій Чехії, в тому числі голова Української Європейської перспективи Богдан Данилишин, а також керівники двох організацій українців Німеччини, однієї – українців Греції та однієї – українців США.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України визнав неконституційною норму щодо закріплення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів у Києві, яка передбачена ч.2 ст.22 Закону «Про вибори народних депутатів».

Відповідне рішення 5 квітня оголосив голова КС Анатолій Головін за результатами розгляду відповідного подання, внесеного 59 депутатами з фракції Партії регіонів.

Він підкреслив, що з дня ухвалення цього рішення Конституційним Судом ч.2 ст.22 виборчого закону втрачає чинність.

Мотивуючи своє рішення, голова КС зазначив, що ця норма не забезпечує принципу рівного і вільного виборчого права виборців, які проживають або перебувають за межами України, відображення їх волевиявлення, а також зумовлює значне збільшення кількості виборців у Києві, які не пов’язані з територіальною громадою столиці.

При цьому Конституційний Суд у своєму рішенні згадав рішення Європейського суду щодо застосування аналогічної норми у державі Ліхтенштейн, в якому була визнана можливість скасування права голосування виборців, які постійно проживають за кордоном країни, не знайомі з особливостями внутрішньої ситуації та не можуть визначитися зі своїми кандидатами.

Таким чином, українці, які проживають за кордоном, будуть обирати депутатів лише за партійними списками.