В Римі завершився суд над Аваковим

Рим. 10 квітня. УНІАН. В Римі завершилося судове засідання у справі колишнього губернатора Харківської області Арсена Авакова.

Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, в ході засідання розглядалося питання про вибір запобіжного заходу для затриманого.

Італійський прокурор просив про домашній арешт, а захист А.Авакова просив про повне звільнення затриманого, оскільки не бачить підстав для домашнього арешту.

Суд має прийняти рішення впродовж дня.

“На сьогоднішній аудієнції йшлося виключно про те, щоб відпустити на свободу А.Авакова. Не йшлося про екстрадицію, тільки - про свободу. Тобто італійський закон передбачає що людину треба утримувати у в’язниці тільки, якщо є небезпека втечі. Небезпеки немає, він зацікавлений в тому, щоб залишитися в Італії, обвинувачення попросило домашній арешт, але ми маємо надію що він буде на свободі. Прокурор відкликав запит про утримання у в’язниці”, - заявив адвокат А.Авакова Коррадо Олів’єро.

“Зараз йдеться про те, щоб випустити на свободу а далі йтиметься про те, чи є підстави для екстрадиції. Потрібен час, але це залежить від того, які будуть надані документи і що надасть українська сторона. Він (А.Аваков – УНІАН) перебуває у чудових умовах. Наразі він у в’язниці, але це нормально, тому що у його відношенні був виданий мандат, який ми вважаємо цілковито безпідставним. І ми дали зрозуміти це сьогодні суддям Апеляційного суду”, - додав інший захисник Пьєр Франческо Скаркілл’ї.

Підтримати А.Авакова в Італію прибули голова фракції БЮТ в парламенті Андрій Кожемякін, дочка Юлії Тимошенко - Євгенія, а також родичі затриманого.

К.Олів’єро також зазначив, він не бачить підстав в майбутньому для екстрадиції, оскільки ця екстрадиція мала б політичне забарвлення. На думку адвоката, стаття 365 Кримінального Кодексу України, за якою звинувачується затриманий, є занадто широкою і відкриває можливості для різних маніпуляцій.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу проти А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводський райсуд Харкова обрав екс-губернатору запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо).

29 березня Генпрокуратура України повідомила, що суд в Італії прийняв рішення про тимчасовий арешт А.Авакова терміном на 40 діб.

Однак 30 березня у партії «Батьківщина» заявили, що італійський суд не арештовував А.Авакова.

29 березня відбулося попереднє засідання апеляційного суду Рима, яке складалося з двох питань: встановлення особи А.Авакова та його позиції щодо запиту Генеральної прокуратури України про екстрадицію, наголосили у «Батьківщині».

За даними партії, судове засідання з розгляду питання про обрання міри запобіжного заходу для А.Авакова призначене італійським суддею на 10 квітня.