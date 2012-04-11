Янукович і Коморовський поговорили просаміт країн Центральної Європи

Київ. 11 квітня. УНІАН. Президенти України та Польщі Віктор Янукович і Броніслав Коморовський обговорили хід підготовки до 18-го саміту країн Центральної Європи, який відбудеться 11-12 травня у Ялті.

Про це йшлося під час телефонної розмови глав держави, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Також В.Янукович і Б.Коморовський обговорили широке коло питань двосторонніх відносин і міжнародну проблематику, зазначається в повідомленні.