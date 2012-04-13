В ПАРЄ обережно привітали новий КПК України

Брюссель. 13 квітня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Майліс Репс та Марієтта Пурне-Лінден привітали схвалення українським парламентом нового Кримінального процесуального кодексу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Ради Європи, текст якого передано УНІАН.

Разом з тим, враховуючи велику кількість поправок, які були представлені до проекту, співдоповідачі попросили Президента України підписати цей Кодекс лише після отримання запевнення від Ради Європи в тому, що цей Кодекс повністю відповідає європейським стандартам та нормам.

“Новий Кримінальний процесуальний кодекс, що повністю відповідає європейським стандартам, у разі його повної реалізації без застережень, буде важливим кроком у вирішенні певних проблем в українській судовій системі, які були відображені в Резолюції ПАРЄ 1832 (2012) (від 26 січня 2012 року – УНІАН)”, - наголосили співдоповідачі ПАРЄ.

Вони також заявили про готовність продовжувати діалог з українською владою щодо вирішення інших проблем, визначених в Резолюції.

У повідомленні також зазначається, що з цією метою співдоповідачі ПАРЄ планують відвідати Україну 14-18 травня цього року.

Як повідомляв УНІАН, пізно вночі з четверга на п’ятницю, 13 квітня, Верховна Рада України 271-м голосом схвалила новий Кримінальний процесуальний кодекс.

Парламент розглядав у другому читанні відповідний документ 4 дні починаючи з 10 квітня.

Всього до кодексу було внесено понад 3700 поправок.

26 січня цього року ПАРЄ схвалила резолюцію по Україні, в якій висловила стурбованість станом здоров’я ув’язнених членів колишнього українського уряду і закликала до їх звільнення та перегляду статей Кримінального кодексу України, за якими вони були засуджені, закликала владу до негайної реформи судової системи та вдосконалення виборчого законодавства, а також висловилася за можливість запровадження санкцій проти України у випадку, якщо рекомендації, викладені в резолюції і, особливо, ті, що стосуються кримінального переслідування опозиції, не виконуватимуться.