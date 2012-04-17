Адвокат Луценка: Рішення Євросуду з прав людини буде важливим для інших схожих справ

Брюссель. 17 квітня. УНІАН. Адвокат Юрія Луценка Валентина Теличенко переконана, що рішення Європейського суду з прав людини у справі Ю.Луценко проти України стане важливим для інших схожих справ, в тому числі, для справи колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Про це В.Теличенко заявила сьогодні журналістам в Страсбурзі по завершенню слухань у справі Ю.Луценка.

“Вірогідний вердикт суду у справі Ю.Луценка щодо арешту та утримання під вартою є дуже важливим для інших схожих справ, зокрема, для справи Ю.Тимошенко”, - сказала адвокат.

“Навіть, якщо відповідно до рішення Євросуду Ю.Луценко завтра не опиниться на волі, то вся зроблена робота в рамках цієї справи матиме велике значення для справи Ю.Тимошенко”, - додала вона.

В.Теличенко також наголосила, що утримання Ю.Луценка під вартою протягом 1,5 року було зроблено з метою ізолювати його від політичного життя України, а також дискредитувати його.

“Ю.Луценка весь час показували за гратами. Це було зроблено для того, щоб Ю.Луценко асоціювався з кримінальними злочинцями, і щоб підірвати його імідж політика”, - сказала адвокат.

За її словами, такі дії відносно Ю.Луценка також були спрямовані на те, щоб підірвати позиції його політичної партії напередодні парламентських виборів, які відбудуться в Україні у жовтні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Палата Європейського суду з прав людини у Страсбурзі провела слухання у справі Ю.Луценко проти України.

В слуханнях взяли участь судді: Дін Шпілманн (Люксембург, президент Палати), Елізабет Фура (Швеція), Карел Юнгвірт (Чехія), Марк Віллігер (Ліхтенштейн), Анн Пауер-Форде (Ірландія), Ганна Юдківська (Україна), Андре Потокі (Франція), а також заступники суддів Бостьян Жупанчіч (Словенія) та Ангеліка Нюссбергер (Німеччина).

Сторону українського уряду представляла Валерія Лужковська, а сторону Ю.Луценка – адвокати Ігор Фомін та В.Теличенко.

Ю.Луценко оскаржує свій свавільний та незаконний арешт 26 грудня 2010 року без пояснення причин.