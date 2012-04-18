Завершено укладання другої гілки ”Північного потоку”

Москва. 18 квітня. УНІАН. Сьогодні достроково завершилося укладання другої гілки газопроводу «Північний потік».

Про це УНІАН повідомили в компанії Nord Stream.

«Для будівництва двох гілок газопроводу було потрібно 199 755 12-метрових пробетонованих труб вагою близько 24 тонн кожна. Гілки були укладені в чітко задану позицію на морському дні трьома трубоукладальними суднами – Castoro Sei і Castoro Dieci компанії Saipem, а також Solitaire компанії Allseas. Всього на борту судна Castoro Sei, яке веде трубоукладання з квітня 2010 р., було зварено 138 850 стиків», - сказано в повідомленні.

Заступник директора проекту з будівництву Руурд Хекстра зазначив, що судно Castoro Sei чудово справилося з поставленим завданням.

За його словами, команда з 330 чоловік цілодобово працювала протягом двох років. За весь час будівництва була зроблена лише одна запланована перерва на техобслуговування в травні 2011 року. Середня швидкість трубоукладання була значно вищою за очікувану, а якість зварних швів і безпека підтримувалися на дуже високому рівні.

Повідомляється, що до кінця 2012 року, після закінчення пуско-налагоджувальних робіт і заповненні технічним газом, гілка буде готова до початку постачань газу в Європи. Після виходу на проектну потужність обох гілок автоматизована газотранспортна система зможе транспортувати 55 млрд куб. м газу за рік з Росії до Європи протягом мінімум 50 років.

Газопровід «Північний потік» спроектований без проміжних компресорних станцій. Кожна з двох гілок складається з трьох секцій з різною товщиною стінки, що відповідає рівням робочого тиску всередині газопроводу впродовж усього маршруту з Росії до Німеччини.

За інформацією Nord Stream, пуско-налагоджувальні роботи на другій гілці вже розпочалися. Кожна з трьох секцій буде заповнена морською водою, піддана очищенню і калібруванню, а потім пройде гідравлічні випробування на міцність. Після закінчення гідровипробувань секції будуть сполучені під водою в травні і червні цього року у водах Швеції і Фінляндії.

Після видалення води і осушення друга гілка буде сполучена з береговими ділянками в Росії і Германії і наприкінці цього року почне постачати газ у складі повністю автоматизованої газотранспортної системи.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу, ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи — проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією підписані міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI — 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF — по 15%.

Перша черга газопроводу «Північний потік», що з`єднав Росію і Німеччину по дну Балтійського моря, потужністю 27,5 млрд куб. м за рік була запущена 8 листопада 2011 р. Запуск другої черги, після якого потужність трубопроводу подвоїться, запланована на жовтень 2012 року.

Передбачається, що в 2012 році першою гілкою «Північного потоку» буде вже транспортовано до 27,5 млрд куб. м відповідно до технічних можливостей.

Акціонерами проекту Nord Stream є російський «Газпром» (51%), німецькі Wintershall Holding і E.ON Ruhrgas (по 15,5%), французька GDF Suez і нідерландська Gasunie (по 9%).