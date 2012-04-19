Головою анти-мафіозного Комітету Європарламенту стала італійка Альфано

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. Італійський депутат Соня Альфано (група ліберальних партій) обрана президентом спеціального комітету Європарламенту з питань організованої злочинності, корупції та відмивання брудних грошей на першому засіданні Комітету, яке відбулося 18 квітня у Страсбурзі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Європарламенту.

Крім того, Комітет обрав чотирьох віце-президентів, якими стали Розаріо Кросетта (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Італія), Руї Тавареш (група “зелених”, Португалія), Тімоті Кіркоуп (група Європейських консерваторів та реформістів, Великобританія) та Сорен Бо Сондергаард (група об’єднаних лівих, Данія).

Новообраний президент Комітету пообіцяла вже найближчим часом представити план дій з вивчення ситуації з організованою злочинністю та її діяльністю в ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Європейський парламент створив спеціальний комітет з питань організованої злочинності, корупції та відмивання брудних грошей.

Метою Комітету, створеного терміном на 1 рік, стане розслідування щодо проникнення організованої злочинності і, в тому числі, мафії, в легальну економіку ЄС, адміністрацію та фінансову систему. За підсумками своєї діяльності, Комітет має представити пропозиції щодо боротьби з такими явищами.

Члени Комітету зможуть відвідувати національні та європейські органи влади, а також проводити слухання з представниками органів влади ЄС та національних органів влади всього світу. При цьому, на слухання можуть запрошуватися представники бізнесу, громадянського суспільства, жертви організованих злочинних угруповань, а також офіційні особи, в тому числі, судді.