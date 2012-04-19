До 2014 року кількість сил безпеки Афганістану збільшать до 350 тис.

Брюссель. 19 квітня. УНІАН. До 2014 року НАТО планує збільшити кількість афганських сил безпеки до 350 тис.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив 18 квітня за підсумками першого дня засідання Ради Північно-Атлантичного Альянсу на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

“До кінця 2014 року, коли ми завершимо передачу контролю під афганську відповідальність, тобто коли ми віддамо всю відповідальність афганським силам безпеки, до цього часу ми матимемо близько 350 тис. осіб афганських сил безпеки”, - сказав він.

Разом з тим, Генеральний секретар НАТО не виключив у можливому скорочення афганських сил безпеки, якщо це дозволятиме безпекова ситуація в країні.

“Запланований прогноз, як афганською владою, так і міжнародною спільнотою, який нещодавно було погоджено, полягає в тому, що в довгостроковій перспективі розмір афганських сил безпеки має становити близько 230 тис... Однак, дозвольте мені нагадати, що, коли це станеться, ми також побачимо значне покращення спроможності афганських сил безпеки”, - зазначив А.Ф.Расмуссен.

При цьому, Генсек НАТО наголосив, що питання можливого зменшення кількості представників афганських сил безпеки вирішуватиметься в наступні роки.

Як повідомляв УНІАН, в 2014 році НАТО та партнери планують передати відповідальність за безпеку в Афганістані афганським силам безпеки.