Послу Франції з прав людини відмовили у зустрічі з Тимошенко

Київ. 19 квітня. УНІАН. Послу Франції з прав людини Франсуа Зімере керівництво Качанівської колонії відмовило як у зустрічі з екс-прем`єр-міністром України Юлією Тимошенко, так і в можливості передати їй листа.

Про це УНІАН повідомили в посольстві Франції в Україні.

Зокрема, в посольстві констатували, що Ф.Зімере взяв участь у слуханні справи проти Ю.Тимошенко в суді, яке відкрилося сьогодні вранці в Харкові, після чого прибув у Качанівську колонію, щоб уже вдруге спробувати зустрітися з Ю.Тимошенко. «Він був прийнятий начальником в`язниці, який повідомив йому про відмову. Посол попросив його про можливість залишити їй листа, але його прохання було відхилене. Начальник відмовився відповідати на запитання Ф.Зімере про здоров`я Ю.Тимошенко», - повідомили в посольстві.

Раніше, в Державній пенітенціарній службі України заявили, що Ф.Зімере не зустрівся з Ю.Тимошенко в Качанівській виправній колонії №54 в Харкові, де вона відбуває покарання, у зв`язку з відсутністю відповідного дозволу судової інстанції.

За даними прес-служби ДПтС, Ф.Зімере, ”розуміючи обгрунтованість юридичних підстав неможливості зустрічі, висловив намір надіслати Ю.Тимошенко листа”.

У пенітенціарній службі також повідомили, що Ф.Зімере зустрівся з керівництвом Качанівської колонії.

Як повідомляв УНІАН, посол Франції з прав людини Ф.Зімере перебував в Україні 18-19 січня цього року з візитом, в рамках якого він звертався до відповідних українських органів з проханням про зустріч з Ю.Тимошенко, проте дозволу на зустріч не одержав.

Також Ф.Зімере побував на засіданні Печерського районного суду Києва з розгляду справи екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, після чого висловив думку, що в суді порушуються права Ю.Луценка на захист.

Після цього в Міністерстві закордонних справ Франції пошкодували, що влада України не дозволили французькому дипломату зустрітися з українським опозиційним лідером у колонії.