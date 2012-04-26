Генсек Ради Європи: у справі Тимошенко на сьогодні дії важливіші за слова

Страсбург. 26 квітня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбьйорн Яг ленд вважає, що на сьогодні у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко дії важливіші за слова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Страсбурзі.

“Я думаю, що на сьогодні найважливіше – діяти негайно”, - сказав Т.Ягленд.

“Зараз ми менше говоримо, ми більше діємо. Ми маємо суд, який може вирішувати щодо стану здоров’я та належного лікування”, - додав Генсек Ради Європи.

За його словами, зараз вкрай необхідно якомога швидше отримати точну інформацію для того, щоб Європейський суд з прав людини міг схвалити рішення щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко та необхідного лікування.

При цьому, Т.Ягленд висловив впевненість в тому, що Європейський суд є більш жорстким інструментом, ніж будь-які слова, які можуть бути висловлені в цій ситуації.

“Заступник Генерального прокурора України сказав кілька місяців тому, що вони виконають будь-яке рішення Європейського суду, Це найважливіша річ для Ю.Тимошенко, щоб вона могла отримати необхідне лікування”, - наголосив Генсек Ради Європи.

Фото Юрія Пінського.