У Ради Європи нема заперечень до рішень КС про зміни закону про вибори

Страсбург. 26 квітня. УНІАН. Венеціанська комісія не має заперечень щодо змін, внесених нещодавно Конституційним Судом України до закону про вибори народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Страсбурзі заявив секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт.

“Я думаю, що це законно, коли Конституційний суд скасовує певні положення, які не відповідають Конституції”, - сказав він.

За словами секретаря Венеціанської комісії, рішення Конституційного суду щодо заборони голосування закордонним українцям за кандидатів, що висуваються за мажоритарними округами, не зустріло заперечень з боку експертів Комісії.

“Наші експерти вважають, що це, в цілому, позитивний крок”, - сказав Т.Маркерт.

Разом з тим, він зазначив, що було б дуже важливо, щоб українська влада утрималася від подальшого внесення змін до закону про вибори депутатів до виборів через парламент, оскільки до моменту проведення виборів, призначених на кінець жовтня, залишилося не дуже багато часу.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Конституційний суд України схвалив два рішення, якими скасував положення закону про вибори про можливість голосування закордонних українців за кандидатів, що висуваються за мажоритарними округами, а також про можливість одночасного висування кандидатів за партійними списками та за мажоритарними округами.

Фото Юрія Пінського.