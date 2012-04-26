Європейькі консерватори закликають Київ розслідувати, що сталося з Тимошенко

Брюссель. 26 квітня. УНІАН. Депутати Європарламенту від групи Європейських консерваторів та реформістів Павел Коваль та Чарльз Теннок закликають Україну розслідувати скарги колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко на побиття в Качанівській колонії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі групи.

Так, голова делегації Європарламенту по зв’язках з Україною П.Коваль наголосив, що глибоко стурбований повідомленнями про застосування сили до Ю.Тимошенко.

“Це проливає негативне світло на методи, що використовуються українською пенітенціарною системою, яка далека від європейських стандартів, яких прагне Україна”, - сказав депутат.

Він закликав до проведення медичного обтеженя Ю.Тимошенко незалежним консиліумом, зазначивши, що на сьогодні найважливішим питанням є надання можливості до медичного обстеження колишнього українського прем’єра лікарями, яким вона довіряє, і які можуть надати заслуговуючи на довіру інформацію про стан її здоров’я.

“Дуже важливо для української влади забезпечити фізичну безпеку колишнього прем’єр-міністра, особливо в світлі стурбованості, висловленої останнім часом громадською думкою в країнах ЄС. Я чітко підкреслив цю позицію сьогодні співробітникам Генеральної прокуратури України”, - зазначив П.Коваль.

Він також закликав українську владу знайти шляхи вирішення ситуації, які були б прийнятними для всіх сторін та гарантувати фізичну безпеку інших ув’язнених.

“Більше того, я запропоную українській владі надати пояснення ситуації”, - додав П.Коваль.

У свою чергу депутат Ч.Теннок зазначив, що обвинувачення у побитті є дуже серйозними.

“Вони мають бути розслідувані українською владою, а відповідальні мають бути переслідувані за законом”, - сказав він.

Депутат висловив серйозну стурбованість станом здоров’я Ю.Тимошенко, наголосивши на тому, що їй має бути надано доступ до незалежного медичного лікування.

“Для тих з нас, хто хоче бачити, як Україна одного дня стане членом ЄС, велике розчарування бачити, як вона сама своїй позиції тим, як поводиться з Ю.Тимошенко”, - наголосив Ч.Теннок.