Хорошковський в Брюсселі обіцяв звільнити Тимошенко в обмін на угоду з ЄС

Брюссель. 26 квітня. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський під час візиту до Брюсселя 25 квітня пообіцяв іноземним журналістам звільнити колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко в обмін на підписання угоди про асоціацію.

Про це пише сьогодні Інтернет-видання EurActiv .

“На запитання, чи зміна законодавства може вирішити пробему Ю.Тимошенко, він сказав, що як юрист, він проти адаптації законодавства для задоволення однієї особи. “Але я впевнений, що коли ця проблема стане головною перешкодою нашій стратегії руху до Європейського Союзу, більшість в парламенті зможе схвалити надзвичайні рішення в цьому плані”, - додав він (В.Хорошковський – УНІАН). На прохання EurActiv деталізувати, він сказав: “Якщо ви підпишете угоду про асоціацію, ми звільнимо Ю.Тимошенко”, він посміхнувся, зазначивши, що не може додати нічого більше до того, що сказав”, - пише видання про розмову В.Хорошковського з іноземними журналістами, акредитованими в Брюсселі під час сніданку 25 квітня.

Видання також відзначає, що в розмові з журналістами, В.Хорошковський висловив сумнів у реальному намірі Європи підписувати угоду про асоціацію з Києвом.

“Якщо б не було справи Ю.Тимошенко, чи були ми ближчими до ЄС?”, - цитує українського віце-прем’єра видання.

Після цього, зазначає EurActiv, В.Хорошковський намагався змінити тему дискусії, однак більшість журналістів продовжували ставити запитання щодо повідомлень про побиття Ю.Тимошенко в колонії.

Видання також зазначає, що Посол України при ЄС Костянтин Єлісєєв спробував підкреслити геополітичні переваги для ЄС в інтеграції України, серед яких – розмір країни, динаміз її населення та економіки. У відповідь журналісти зазначили, що Туреччина висовує такі самі аргументи, однак так і не змогла просунутися в питанні набуття членства в ЄС.

“В.Хорошковський втрутився, заявивши, що за таких обставин, Туреччина сказала, що тоді шукатиме чогось іншого. На запитання EurActiv, чи означає це, що Україна шукатиме зближення з Росією, якщо не буде успіху з ЄС, він кивнув стверджувально. На повторне запитання, він повторив ту саму “мову жестів”. На запитання втретє, він сказав “Ні”і посміхнувся”, - пише EurActiv.

Видання також відзначає, що за інсайдерською інформацією В.Хорошковський, “який є дуже багатим, має особисті інтереси в біль тісних відносинах з Росією”.

“Він належить до так званої команди олігарха Дмитра Фірташа. Ця команда включає міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, міністра енергетики Юрія Бойка та інших високих чиновників. За повідомленнями група Д.Фірташа контролює українську хімічну промисловість, яка є одним з найбільших споживачів російського газу”, - пише EurActiv.