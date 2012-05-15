Тейшейра не прогнозує рфшень ЄС, якщо ситуація в Україні не зміниться

Київ, 15 травня. УНІАН. Голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра заявляє, що не може передбачити, яке рішення можуть ухвалити країни-члени ЄС, якщо політична ситуація в Україні не зміниться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

За словами Ж.Тейшейри, впродовж року ЄС посилає певні меседжі Україні, і щоразу тон цих посилів підвищується.

«ЄС спостерігає певні події в Україні, які викликають наше занепокоєння. ЄС вважає за доцільне починати з м`яких зусиль, щоб повернути ситуацію у правильному напрямку. Поки що ЄС не досяг успіху в цьому питанні. Якими можуть бути наступні посили, я не можу сказати, тому що це рішення мають ухвалити 27 країн ЄС»,- сказав він.