Українські посадовці проігнорували конференцією високого рівня ЄІБ

Відень. 24 травня. УНІАН. Українські посадовці, запрошені для участі у конференції Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) “Східне партнерство для зростання”, не приїхали до Відня.

Як передає кореспондент УНІАН, серед спікерів від України у програмі конференції були, зокрема, зазначені міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко та голова “Укравтодору” Володимир Демішкан.

Разом з тим, жоден з них не приїхав до Відня.

П.Порошенко мав взяти участь в дискусії на тему “Регіональні економічні перспективи та пріоритети” разом з міністром фінансів Грузії Дімітрі Гвіндадзе, міністром фінансів Молдови В’ячеславом Негрута та заступником міністра фінансів Вірменії Варданом Арамяном.

Разом з тим, під час дискусії Україну представляв Посол України в Австрії Андрій Березний.

За непідтвердженою інформацією, П.Порошенко не зміг взяти участь у конференції через хворобу.

В.Демішкан мав взяти участь у дискусії на тему “Інфраструктура для економічного розвитку” разом з міністром фінансів Грузії Д.Гвіндадзе, директором відділу реалізації транспортних програм Міністерства транспорту та зв’язку Вірменії Александром Бахтамяном, заступником міністра транспорту, будівництва та морської економіки Польщі Анджеєм Масселом, мером Кишинева Доріном Чіртоача та президентом Хорватського банку реконструкції та розвитку Антоном Ковачевим.

Разом з тим, В.Демішкан також не був присутнім на дискусії, і ніхто його не заміняв.

Решта заявлених спікерів взяли участь у конференції.