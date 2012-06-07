Президент ЄП Євро не бойкотуватиме, але й не поїде

Брюссель. 7 червня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін Шульц не бойкотуватиме Євро-2012, але й на матчі не поїде.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам в Брюсселі.

“Я не бойкотуватиму Євро-2012, однак і не поїду”, - сказав він.

“Я би поїхав би до Польщі подивитися за грою Лукаша Подольського (футболіста збірної Німеччини – УНІАН)”, - додав М.Шульц.

Разом з тим, він зазначив, що складна ситуація в Євросоюзі змушує його залишатися в Брюсселі та Страсбурзі.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня у Варшаві відкривається фінальна частина чемпіонату Європи з футболу, спів організаторами якого стали Польща та Україна.

У травні низка європейських політиків заявили про те, що не поїдуть на матчі Євро-2012 в Україні через політичні мотиви і, зокрема, переслідування опозиції.