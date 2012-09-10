Єврокомісія враховує індивідуальні скарги щодо візових проблем з Україною

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом зазначає, що Єврокомісія враховує індивідуальні скарги для виявлення проблем у процесі видачі віз громадянам України.

Про це йдеться в її листі на адресу УНІАН.

“Комісія враховує індивідуальні скарги для виявлення проблем в існуючому законодавчому полі з метою досягнення загального покращення візової політики ЄС щодо України”, - зазначила комісар.

С,Мальмстрьом підкреслила, що приділяє велику увагу подальшому спрощенню контактів між людьми, а також ефективній реалізації правил видачі короткотермінових віз, встановлених Візовим кодексом ЄС та угодою про спрощення видачі віз між Україною та ЄС.

Як повідомляв УНІАН, угода про спрощення видачі віз між Україною та ЄС діє з 2008 року.