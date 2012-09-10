Генсек Ради Європи виступає за перегляд статей Кримінального кодексу у справі Тимошенко

Київ. 10 вересня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд вважає, що у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко потрібно переглянути деякі статті Кримінального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на конференції «План дій Ради Європи для України на 2011-2014 роки».

«У справі про Юлію Тимошенко, я вважаю, що треба було б знову подивитися на український кримінальний кодекс і, зокрема, переглянути статті 364, 365 кодексу», - сказав Т.Ягланд.

Генеральний секретар Ради Європи зазначив, що знає про різні точки зору щодо газового контракту, підписаного Ю.Тимошенко з Росією, проте він вважає, що оцінку діям політиків має давати парламент та виборці.