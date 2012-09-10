ЄС надасть 200 млн. грантів на траспортні проекти

Брюссель. 10 вересня. УНІАН. Єврокомісія обрала 74 проекти в сфері транспорту, на розвиток яких надасть майже 200 млн. євро грантів.

Про це повідомили сьогодні у прес-службі Єврокомісії.

Проекти обрані за підсумками оголошеного в 2011 році тендеру, і передбачають участь бюджету ЄС у будівництві та реконструкції транспортних коридорів в Європі.

Загальна сума грантів становить 198,63 млн. євро, з них 25,92 млн. бюджетних коштів ЄС будуть спрямовані на реалізацію 10 проектів з розвитку інтегрованої та мультимодальної транспортної системи.