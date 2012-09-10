Президент Європарламенту стурбований розвитком подій в Білорусі

Страсбург. 10 вересня. УНІАН. Президент Європарламенту Мартін Шульц стурбований розвитком подій в Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, відкриваючи сесію.

“З великою стурбованістю ми спостерігаємо триваюче зловживання правами людини, верховенством права та демократичними цінностями в Білорусі”, - заявив Президент Європарламенту.

М.Шульц зазначив, що дуже стурбований забороною на виїзд низці лідерів білоруської опозиції, а також схваленням законів, що розширили повноваження КДБ, та висилкою з країни Посла Швеції.

“Ми закликаємо Президента Олександра Лукашенка до політичних змін та реформ. Першим кроком має стати негайне та безумовне звільнення всіх політичних в’язнів і їх повна реабілітація”, - наголосив Президент Європарламенту.

За його словами подальше утримання за гратами Олеся Бяляцького, Михайла Статкевича, Павла Северинця, Сергія Коваленка, Дмитра Шашкевича та інших є неприпустимим.

“Ми не забули!”, - підкреслив М.Шульц.

Він також закликав Мінськ до проведення чесних та вільних парламентських виборів 23 вересня цього року.