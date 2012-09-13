Молдова та Придністров`я посилять діалог з прав людини

Брюссель. 13 вересня. УНІАН. В ході переговорів з Придністровського врегулювання було домовлено про посилення діалогу з прав людини.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі ОБСЄ.

Згідно з повідомленням, в ході дводенних переговорів у Відні під проводом спеціального представника головуючого в ОБСЕ, Посла Ервана Фуере сторони домовилися також створити спільний форум для діалогу з громадянським суспільством та ЗМІ з обох берегів Дністра.

Крім того, сторони торкнулися питання освіти, визнання дипломів, діяльності шкіл, в яких викладання здійснюється латиницею, а також питань збільшення свободи пересувань громадян, і, зокрема, відновлення транспортного руху мостом в районі села Гура-Бикулуй.

“За цей рік, з моменту відновлення офіційних переговорів, ми змогли знайти спільне підґрунтя з кількох важливих питань, і я сподіваюсь, що ми зможемо базуючись на цьому досягнути конкретного прогресу, коли ми зберемося знову в Дубліні у листопаді”, - заявив по завершенню переговорів Е.Фуере.

Як повідомляв УНІАН, офіційні переговори з врегулювання Придністровського конфлікту у форматі “5+2” поновилися у листопаді 2011 року. В переговорах беруть участь представники Молдови та Придністров’я, як учасниць конфлікту, а також спостерігачі від ОБСЕ, Росії, України, США та ЄС.