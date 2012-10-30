Брюссель. 30 жовтня. УНІАН. Бельгія висловила жаль відступом України від демократії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у прес-релізі Міністерства закордонних справ країни, текст якого переданий УНІАН.

У коментарі зазначається, що 7 представників Бельгії взяли участь у роботі міжнародної місії спостерігачів на виборах в Україні під егідою ОБСЄ. При цьому сама доповідь спостерігачів засвідчила відступ у демократичному процесі, порівняно з попередніми виборами.

“У вересні міністр віце-прем’єр-міністр та міністр закордонних справ країни Дід’є Рейндерс разом зі своїми колегами з Бенілюксу та країн Вишеградської четвірки закликав українську владу організувати вибори, відповідно до стандартів ОБСЄ. Тепер зрозуміло, що ця мета не була досягнута”, - написано у прес-релізі.

У документі зазначається, що Д.Рейндерс ще раз наголошує на своїй стурбованості відступом від верховенства права та демократії в Україні.

“Він (міністр – УНІАН) нагалуж, що підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС не може розглядатися допоки не буде досягнуто серйозного прогресу в цих сферах”, - написано у повідомленні прес-служби.

У повідомленні також зазначається, що напередодні головування України в ОБСЄ міністр Д.Рейндерс закликав наступний український уряд вжити необхідних заходів для того, “щоб розірвати цю негативну спіраль, зокрема, шляхом реалізації рекомендацій, що міститимуться у фінальній доповіді спостерігачів”, - наголосили у прес-службі.