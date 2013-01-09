В Європарламенті визначаться щодо продовження місії Кваснєвського-Кокса 31 січня

Брюссель. 9 січня. УНІАН. Конференція Президентів Європарламенту схвалить рішення щодо подальшої долі спеціальної моніторингової місії під керівництвом Пета Кокса та Олександра Кваснєвського на засіданні 31 січня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в прес-офісі Президента Європарламенту Мартіна Шульца, який сьогодні провів зустріч з П.Коксом та О.Кваснєвським.

“Зустріч тривала понад годину, вони обговорили розвиток ситуації, кроки на майбутнє. Рішення щодо того, чи буде продовжено місію, буде прийнято на засіданні конференції Президентів 31 січня”, - заявили в прес-офісі.

“На сьогодні є консенсус між українським урядом, опозицією та Європарламентом щодо продовження цієї місії, тож, скоріш за все, буде схвалено рішення про її продовження”, - додали в прес-офісі.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року Президент Європарламенту Мартін Шульц та прем’єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної моніторингової місії Європарламенту для вивчення ситуації щодо справ колишніх членів уряду, в тому числі колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.