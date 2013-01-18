В ЄС уніфікують посвідчення водія

Брюссель. 18 січня. УНІАН. З 19 січня в Євросоюзі видаватимуться уніфіковані посвідчення водія.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-президент Євро комісії, відповідальний за питання транспорту, Сіім Каллас.

За його словами, нові посвідчення водія матимуть формат кредитної картки, і міститимуть всю необхідну інформацію про водія та його фото.

При цьому, віце-президент Єврокомісії зазначив, що старі посвідчення водія будуть замінені поступово протягом 20-ти років.

С.Каллас також зазначив, що нові посвідчення матимуть кращу систему захисту від підробок. Крім того, в ЄС буде створена система електронного обміну даними для спрощення обміну інформацією щодо посвідчень водія між відповідними адміністраціями країн-членів.

Нові посвідчення підлягатимуть обміну через 10-15 років, що відбуватиметься автоматично без додаткових іспитів. Для водії вантажних автомобілів та автобусів посвідчення підлягатимуть обміну кожні 5 років з обов’язковим медичним оглядом.

До останнього часу в ЄС використовується близько 100 різноманітних видів посвідчень водія.