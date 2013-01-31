МЗС Литви: Україні доведеться робити вибір між ЄС та Митним союзом

Брюссель. 31 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявляє, що Україні доведеться зробити вибір між Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану і зоною вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам.

«Є різні сигнали, різні міркування про те, як можна було б асоціюватися з Митним союзом і в водночас просуватися уперед у Договорі про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, але тут саме потрібно вибирати», - сказав литовський міністр.

Він відзначив, що є деякі положення, які не можна переступити, зокрема ті, які можуть не відповідати правилам вільної торгівлі, що існують в Європейському Союзі.

«Ми не нав`язуватимемо свою думку. Наша думка така, що ми упевнені, що Україна належить Європі... Але ми поважатимемо будь-який вибір України», - зазначив разом з тим Л.Лінкявічюс.

Він додав, що від цього вибору залежатиме і ступінь партнерства України з Євросоюзом.