МЗС Литви: Україні доведеться робити вибір між ЄС та Митним союзом
Литва вірить, що Україна належить Європі
Брюссель. 31 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявляє, що Україні доведеться зробити вибір між Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану і зоною вільної торгівлі (ЗВТ) з Європейським Союзом.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам.
«Є різні сигнали, різні міркування про те, як можна було б асоціюватися з Митним союзом і в водночас просуватися уперед у Договорі про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, але тут саме потрібно вибирати», - сказав литовський міністр.
Він відзначив, що є деякі положення, які не можна переступити, зокрема ті, які можуть не відповідати правилам вільної торгівлі, що існують в Європейському Союзі.
«Ми не нав`язуватимемо свою думку. Наша думка така, що ми упевнені, що Україна належить Європі... Але ми поважатимемо будь-який вибір України», - зазначив разом з тим Л.Лінкявічюс.
Він додав, що від цього вибору залежатиме і ступінь партнерства України з Євросоюзом.