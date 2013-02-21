Саміт Україна-ЄС буде важливим для вирішення питань в сфері енергетики

Брюссель. 21 лютого. УНІАН. Комісар ЄС з питань енергетики Гунтер Еттінгер заявляє, що наступний саміт Україна-ЄС, запланований на 25 лютого, буде важливим для вирішення питань в сфері енергетики.

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю УНІАН та телеканалу “Інтер” в Брюсселі після зустрічі з міністром енергетики та вугільної промисловості України Едуардом Ставицьким.

“Цей саміт дійсно важливий. У нас багато пунктів в енергетичному секторі. Це – інфраструктура, це Енергетичне співтовариство, це результати наших стрес-тестів (з безпеки АЕС – УНІАН), - сказав комісар.

Він зазначив, що в ході розмови з українським міністром, сторони “в гарній та конструктивній атмосфері” обговорили всі питання, які підніматимуться під час саміту.

“Наші конкретні пункти полягають в тому, як розвивати Енергетично спільноту у найкращий спосіб, і мати переваги для України та для Європейського Союзу та для Енергетичного співтовариства в цілому... Ми обговорили питання газотранспортної системи, і питання найкращої структури для розвитку газотранспортної системи для того, щоб отримати інвестиції для відновлення цієї газотранспортної системи”, - сказав Г.Еттінгер.

Комісар також зазначив, що в ході розмови сторони обговорили питання тристоронньої співпраці між Росією, Україною та європейськими компаніями в забезпеченні постачання та транзиту газу, а також про можливість посилення інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС шляхом забезпечення можливості реверсних постачань газу зі Словаччини, Угорщини, Польщі і, опосередковано, Німеччини в Україну.

Крім того, за словами комісара, в ході розмови було обговорено питання проведення неформального засідання “круглого столу” в Києві весною цього року на тему розвитку газотранспортної інфраструктури та залучення інвестицій для її модернізації.