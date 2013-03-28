Брюссель. 28 березня. УНІАН. В Румунії арештовано 44 злочинці, що займалися шахрайствами з кредитними картками.

Про це повідомляє сьогодні Європол.

Згідно з повідомленням, арешт став можливим у результаті співпраці підрозділу боротьби з кіберзлочинністю Румунії з Європейським центром протидії кіберзлочинності.

В рамках співпраці було виявлено злочинну групу, що займалася злочинами з кредитними картками з використанням POS-терміналів у великих торгівельних центрах в Європі.

Під час операції було виявлено 2 підпільних цехи для виробництва приладів та програмного забезпечення для маніпулювання POS-терміналами.

У фінальній частині операції поліція в Румунії та Великобританії провела обшуки у 82 будинках, під час яких вилучила незаконне електронне обладнання, фінансові дані, банківські картки-клони та готівку.

За оцінками Європолу, жертвами злочинного угруповання стали 26 тис. власників банківських карток в 16 європейських країнах.

Злочинці викрадали номери кредитних карток та дані про PIN-коди шляхом імплантування в POS-термінали спеціального обладнання для зчитування карт та програмного забезпечення. Після чого, викрадені дані використовувалися для виготовлення фальшивих карток та розрахунків в Аргентині, Колумбії, Домініканській республіці, Японії, Мексиці, Південній Кореї, Шрі-Ланці, Таїланді та США.