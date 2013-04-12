Брюссель. 12 квітня. УНІАН. Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой обіцяє обговорити питання боротьби з ухиленням від оподаткування на саміті ЄС в травні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в його відео-зверненні, оприлюдненому сьогодні.

“Я вирішив поставити це (питання – УНІАН) на порядок денний наступного засідання Ради 21 травня)”, - сказав Х.Ван Ромпой.

Президент Європейської Ради підкреслив, що щорічно країни-члени ЄС втрачають до 1 трлн. євро через ухилення від оподаткування, що становить весь бюджет ЄС на 2014-2020 роки, або річне ВВП 5-ї економіки Європи Європи.

“Ухилення від сплати податків нечесно по відношенню до громадян, які важко працюють та платять свою частину податків для того, щоб суспільство працювало. Це нечесно по відношенню до компаній, які платять податки, але яким важко конкурувати з іншими, які ні”, - сказав Х. Ван Ромпой.

Президент Європейської Ради зазначив, що в цьому питанні, мають передусім діяти країни-члени ЄС, однак водночас додав, що самостійно країни-члени не можуть діяти ефективно.

“Для вирішення цієї проблеми в Європі та світі, ЄС має говорити одним голосом, і Європейська Рада відіграє в цьому свою роль”, - наголосив Х.Ван Ромпой