Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Депутати України та ЄС сформували групу дружби на підтримку євроінтеграції України.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив депутат українського парламенту, співголова міжфракційного об'єднання “Європейський вибір” Анатолій Кінах.

“Сьогодні на основі погодженої програми відбулося робоче засідання представників Європарламенту та Верховної Ради”, - сказав він.

За словами депутата, від українського парламенту разом з ним взяв участь співголова групи “Європейський вибір” Валентин Наливайченко, а Європейський парламент був представлений депутатами Павлом Залевські (група народних партій, Польща) та Богуславом Ліберадським (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Польща)

А.Кінах зазначив, що перше засідання групи відбудеться на початку червня в Києві.

“Виходячи з того, що угода про асоціацію включаючи економічну частину передбачає деталізацію зобов'язань та завдань України, в першу чергу по таким напрямам, як співпраця в економічній площині — це енергетика, транспорт, оподаткування, діяльність компаній, соціальний блок тощо, і це вимагає дуже серйозної роботи з адаптації українського законодавства до стандартів ЄС, як раз на це буде спрямована робота групи дружби”, - зазначив український депутат.

За його словами, вже на першому засіданні групи на початку червня буде зафіксоване завдання-мінімум України в контексті адаптації українського законодавства, яке необхідно виконати до листопада з тим, щоб у Вільнюсі на саміту “Східного партнерства” була підписана угода про асоціацію.

“Ми впевнені, що така робота дасть можливість не лише вирішувати конкретні питання адаптації законодавства, але й широкого інформування суспільства в Україні, що угода про асоціацію — це початок дуже серйозної подальшої роботи над створенням в Україні сучасних європейських стандартів конкурентоздатності України, якості життя громадян, ділового клімату, захисту прав власника, рівноправної конкуренції, свободи слова тощо”, - сказав А.Кінах.

Він також зазначив, що група звертатиме увагу і на вирішення проблем, що стоять на шляху запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС.