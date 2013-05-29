ЄС відчуває потребу у координації політики з Росією

Брюссель. 29 травня. УНІАН. Європейський Союз відчуває зростаючу потребу в обміні позиціями з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле 28 травня на сесії Парламентської Асамблеї Євро-НЕСТ (ЄС – країни “Східного партнерства”).

“Чим більше ми співпрацюємо з нашими партнерами, тим більше ми відчуваємо потребу у посиленні в обміні точками зору з Російською Федерацією”, - сказав він.

Комісар нагадав, що раз на 2 роки Єврокомісія у повному складі проводить зустрічі з урядом Росії, при чому остання така зустріч відбулася 2 місяці тому в Москві.

За словами Фюле, під час цієї зустрічі Комісія вперше порушила три важливих питання співпраці зі східними сусідами та Росією.

“По-перше, ми пояснили відсутність сумісності між угодами про асоціацію та Митним союзом... Ми чітко пояснили: це - не питання політики, це - не питання ідеології”, - сказав Фюле.

Другим важливим питанням, за його словами, стало питання про можливість для країн-учасниць “Східного партнерства” таким чином співпрацювати з Митним та Євразійським союзами, щоб не брати при цьому на себе зобов’язань, які б суперечили при цьому угодам про вільну торгівлю з ЄС.

Третім, за словами комісара, стало питання регуляторних рамок. Він нагадав, що ЄС розвивав свій acquis communautaire протягом кількох десятків років, і висловив думку, що певний час необхідно буде витратити і Євразійському союзу на розробку власних регуляторних рамок.

“Якщо ми будемо розвивати два різних регуляторних поля, то, хочемо ми того чи ні, ми будемо створювати стіну між нами”, - зазначив Фюле.