У серпні інфляція в ЄС знизилась

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. У серпні 2013 року річна інфляція (серпень 2013 року до серпня 2012 року) в країнах-членах зони євро знизилася порівняно з липнем 2013 року з 1,6% до 1,3%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – також знизилася з 1,7% до 1,5%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У серпні порівняно з липнем у країнах зони євро і в ЄС-27 було зафіксовано інфляцію в 0,1%.

У серпні найвищий рівень річної інфляції було відзначено в Естонії (3,6%), Нідерландах (2,8%) і Румунії (2,6%).

Найнижчий рівень річної інфляції в серпні зареєстровано в Греції (-1,0%), Болгарії (-0,7%) і Латвії (-0,1%).

У серпні 2012 року в країнах зони євро річна інфляція становила 2,6%, в ЄС-27 – 2,7%.

З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.