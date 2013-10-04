Янукович сподівається, що угоду з ЄС ратифікує нинішній склад Європарламенту

Президент України Віктор Янукович сподівається, що Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом буде ратифікована нинішнім складом Європарламенту, повноваження якого закінчуються наступного, 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з делегацією політичної групи Європейського парламенту «Альянс лібералів і демократів ради Європи» сьогодні в Києві. Янукович наголосив, що для України дуже важливими є контакти з Європарламентом.

«Практично ми усвідомлюємо, що той механізм відносин, який будується останнім часом між Україною і ЄС, багато в чому залежатиме від позиції Європарламенту. Ті політичні відносини, які у нас останнім часом… дають нам оптимізм, і такий діалог украй необхідний. Ми також розуміємо, що в резолюції, яка сьогодні готується Європарламентом, важливо, щоб у ній відображалася позиція Європарламенту щодо підписання і застосування Угоди про асоціацію. Ми також сподіваємося, що саме цей парламент, який матиме повноваження ще до 2014 року, візьме участь у ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. У нас є оптимізм, що саме цей склад Європейського парламенту здійснить цей історичний крок разом з Україною», - зазначив глава держави. У свою чергу представники делегації Європарламенту зазначили прогрес України у виконанні умов Євросоюзу.

«В Україні справді відбуваються позитивні зміни, причому не тільки у сфері економіки і політики, а й у виборчому законодавстві», - сказала координатор політичної групи «Альянс лібералів і демократів ради Європи» Аннемі Нейтс-Уйттебрук.