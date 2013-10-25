ЄС закликає Київ вирішити ”проблему Тимошенко” до саміту у Вільнюсі

Керівники Європейського Союзу - президент Європейської Ради Герман ван Ромпей та президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозо - закликали українську владу вирішити всі проблеми, включно з проблемою екс-прем’єра Юлії Тимошенко, для підписання на вільнюському саміті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву вони зробили на прес-конференції після завершення дводенного саміту Євросоюзу у Брюсселі.

"Ми зробимо важливий крок з Україною, підписавши Угоду про асоціацію у Вільнюсі. Українське керівництво знає, що має бути зроблено... Нам потрібно рішення з цього питання," заявив Ромпей журналістам.

"Справжньою історичною подією" назвав можливе підписання Угоди про асоціацію на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі Баррозо, закликавши водночас Київ усунути всі перешкоди на шляху підписання Угоди.

Питання ув’язненої Тимошенко, яка перебуває на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові, є наразі основною перешкодою до підписання Угоди про асоціацію.

Раніше Тимошенко дала згоду на виїзд на лікування до Німеччини і перемовини на цю тему ведуть з нею та українським Президентом Віктор Януковичем спеціальні доповідачі Європарламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський.