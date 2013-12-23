Позиції бізнесменів, які виступають проти підписання Угоди з ЄС, можна змінити через застосування до них санкцій — депутат ЄП

Позиції українських бізнесменів, які виступають проти підписання Угоди про асоціацію з ЄС, можна змінити через застосування до них санкцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат Європарламенту Міхаель Галер заявив на брифінгу в Києві у Штабі національного спротиву.

“Є одна дуже цікава річ — багато з тих людей, які зараз виступають проти підписання Угоди (про асоціацію) з ЄС, насправді вони ведуть дуже активний бізнес в самій Європі”, - зауважив євродепутат.

Він додав, що таких людей можна переконати поводитись по-іншому “наприклад, закликавши відповідні органи ЄС або держав-членів ЄС розслідувати діяльність цих людей”, якщо для цього будуть підстави, надані журналістами чи правоохоронними органами щодо здіснення ними незаконних оборудок.

Галер зазначив, що коли справа дійде “до їх власних активів, то це трохи змінить їхню думку”.

“Наприклад, ми можемо розпочати у Кіпрі, а потім перейти до Австрії, Німеччини, Великої Британії, а ще сусідів ЄС — Швейцарії, і тоді це, мабуть, справить на них враження”, - підкреслив євродепутат.

Він підкреслив, що на сьогодні меседж Європи для України залишається таким, як і раніше, — “двері Європи відкриті, але народ і його уряд має вирішувати, тут в Україні, своє майбутнє”,

“Ми є союзом, який запрошує, пропонує щось, на відміну від сусіда на Схід, який має дещо інші методи”, - додав Галер.

Він також наголосив, що Європейський парламент не забуває про питання вибіркового правосуддя, особливо щодо екс-прем’єра Юлії Тимошенко, котра “повинна бути звільнена негайно”.

Водночас він сумнівається, що її звільнять, оскільки, за словами євро депутата, в цьому незацікавлений Президент України Віктор Янукович, котрий «боїться Юлію Тимошенко».

“Але ми очікуємо рішення Європейського суду з прав людини, яке буде невдовзі”, - додав він.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, також Галер висловив підтримку мирним протестувальникам на Майдані.

Своєю чергою депутат парламенту Португалії Дуарте Маркеш також заявив про підтримку євроінтеграційних прагнень українців.

"Парламент Португалії висловив підтримку українцям на Майдані. Я знаходжуся тут, щоб продемонструвати нашу солідарність мирним протестуючим та побажати вам перемоги", - сказав він.