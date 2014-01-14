Арбузов сподівається, що Україні вдасться підписати Угоду про асоціацію з ЄС уже цього року

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов сподівається, що Україні вдасться підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом уже цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам після Погоджувальної ради у Верховній Раді.

“Для цього будемо робити все, щоб було підписано саме цього року”, - сказав він.

Арбузов додав, що проводиться робота з Євросоюзом, над угодою працює Міністерство економіки.

На уточнююче запитання, наскільки готова угода, він відповів, що це покажуть переговори, які зараз тривають. “Я сподіваюсь, що з паном Фюле ми так і будемо працювати, як працювали”, - сказав Арбузов.