Арбузов сподівається, що Україні вдасться підписати Угоду про асоціацію з ЄС уже цього року
10:44, 14 січня 2014Новини ЄС
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“Для цього будемо робити все, щоб було підписано саме цього року”
Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов сподівається, що Україні вдасться підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом уже цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам після Погоджувальної ради у Верховній Раді.
“Для цього будемо робити все, щоб було підписано саме цього року”, - сказав він.
Арбузов додав, що проводиться робота з Євросоюзом, над угодою працює Міністерство економіки.
На уточнююче запитання, наскільки готова угода, він відповів, що це покажуть переговори, які зараз тривають. “Я сподіваюсь, що з паном Фюле ми так і будемо працювати, як працювали”, - сказав Арбузов.
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