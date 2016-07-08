ЄС виділив 3 мільйони євро на розвиток сільського господарства в Україні

Європейський Союз виділив 3 млн євро на допомогу Україні в реалізації до 2020 року проектів Стратегії розвитку сільського господарства, повідомила УНІАН заступник міністра аграрної політики і продовольства Владислава Рутицька.

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«Проект розрахований на три роки. Єврокомісія надаватиме технічну допомогу і допомагатиме в реалізації Стратегії 2020. Сума проекту 3 млн євро», - сказала Рутицька.

Вона зазначила, що реалізація Стратегії 2020 загалом обійдеться в 300 млн дол.

«Проект передбачає можливість залучення донорів на програми, які ввійшли в Стратегію, приблизна вартість яких, за нашими оцінками, становить 300 млн дол.», - зазначила заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада реформ схвалила Стратегію розвитку сільського господарства до 2020 року в грудні минулого року. Документ розроблявся за участю представників Євросоюзу, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН, Світового банку, а також інших організацій і країн.

Серед очікуваних результатів виконання програми в міністерстві відзначали зростання обсягів експорту сільгосппродукції на 3-4% на рік і збільшення експортних можливостей харчової промисловості України на ринку ЄС на 5-7%. Крім цього, Мінагропрод розраховує за рахунок виконання програми збільшити виробництво продуктів харчування в країні на 6-8%, а дитячого харчування – на 9%. При цьому в міністерстві очікують збільшення обсягів споживання основних продуктів харчування в країні на 3-7%.