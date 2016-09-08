38,7% українців впевнені, що ЄС підтримує український бізнес через бажання на ньому заробити - опитування

Про це йдеться у дослідженні Центру соціальних та маркетингових досліджень "Социс" на замовлення телеканалу 1+1.

Так, на думку 38,7% українців, Євросоюз скуповує український бізнес за безцінь, щоб потім на цьому заробити. Така думка більш поширена на Сході України та в Києві.

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Водночас близько 23% респондентів вважають, що мотиви допомоги ЄС Україні – це необхідність мати поруч сильного та стабільного сусіда. Ще для 22% – це підготовка до вступу України до Євросоюзу. Такі два мотиви частіше, ніж в середньому по вибірці, обирали респонденти Заходу України.

Опитування було проведене 18-23 серпня 2016 року, було опитано 1483 респондентів у віці 18 років і старше.

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Вибірка репрезентативна населенню України за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном проживання (за даними Державної служби статистки України станом на 01.01.2015). За виключенням території Криму та зони АТО.

Метод опитування – особисте інтерв’ю на дому у респондента за допомогою планшетів (Computer Assisted Personal Interview, CAPI).

Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,6% при 95% довірчому інтервалі.