ЄС запустив проект для підтримки підприємництва та покращення бізнес-клімату в Україні

Представництво Європейського Союзу в Україні за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі запустили проект FORBIZ, спрямований на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні та поліпшення бізнес-клімату в країні.

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Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, відповідаючи на питання журналістів під час презентації проекту.

"Цей проект має кілька складових, спрямованих як на стратегічні речі, такі як розробка стратегії розвитку малого і середнього бізнесу, так і на більш практичні речі, а саме – дерегуляцію та проведення постійного перегляду застарілих нормативних актів", - сказав він.

Нефьодов зазначив, що метою проекту є створення в Україні бізнес-середовища, яке було б максимально комфортним для ведення бізнесу.

Заступник міністра відзначив, що з метою поліпшення бізнес-клімату в Україні буде створено ряд консультативних центрів. На даний момент, за його словами, вже відкрито два пілотних центри в Києві та Львові. У короткостроковій перспективі Мінекономрозвитку очікує відкриття аналогічних офісів у Харкові та багатьох інших українських містах.

Перші результати роботи проекту, за прогнозами Нефьодова, буде видно за 2-3 місяці після його запуску.

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Керівник проекту FORBIZ Маттіас Аджунер, присутній на презентації, повідомив, що пріоритетними завданнями цього проекту є створення сприятливих умов для ведення бізнесу, підтримка вітчизняної сфери малого і середнього бізнесу, а також ведення ефективного діалогу з українськими підприємцями.

Крім того, за його словами, необхідно створити чіткі правила гри у сфері малого і середнього бізнесу та забезпечити рівні умови для всіх підприємців. Також Аджунер запропонував скасувати застарілі регуляторні норми, які негативно впливають на ведення бізнесу в країні, і виступив за зниження адміністративного тиску на підприємців.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів повідомив, що створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу в Україні є одним із пріоритетних завдань уряду в 2016 році.

За його даними, проведення послідовної державної політики щодо підтримки українського підприємництва сприятиме покращенню бізнес-клімату в країні, зміцненню позицій України у рейтингу Світового банку Doing Business, полегшенню ведення бізнесу.

За словами Кубіва, цього року Україна розраховує поліпшити свої позиції в рейтингу Doing Business на 15-17 позицій, оскільки виконала більш як половину плану з дерегуляції економіки та поліпшення інвестиційного клімату.