Український старт-ап, що визнали найкращим у світі

Заробляти на подорожах реально - український старт-ап визнали найкращим у світі та вручили чек на півмільйона доларів за розробку сервісу для легкого пошуку відпочинку для туристів.

Сервіс виграв міжнародний конкурс старт-апів у березні 2016 року. Щоб знайти гроші на стартовий капітал співзасновник проекту Андрій Буренок продав квартиру та доклав сімейні заощадження. Читайте такожНа Рівненщині завдяки підтримки ЄС стрімко розвивається екотуризм

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