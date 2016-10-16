Перший старт-ап із пошиття суконь, що вийшов на український масовий ринок одягу (відео)

Перший магазин засновниці бренду відкрили у Бердичеві в 2010 році. Стартовий капітал складав 4 тисячі доларів. На ці гроші купили дві швейні машини, найняли швачку та конструктора.

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В 2012 – орендували цех площею 30 кв.м. Тоді ж запустили інтернет-магазин нта перший магазин у Києві. Кілька років бізнес не приносив прибутку. Але зробили ставку на якісні тканини, гарне пошиття та просування в інтернеті.

До 2015 року виробництво розширилось до 1000 кв. м, розширився шоу-рум, відкрився ще один магазин у Києві.

Попри те, що одяг на 80% складається з імпортної тканини та фурнітури, бренд намагається визначати прийнятні ціни, що і перетворило старт-ап на перший український мас-маркет.

Наразі у бренду є чотири магазини в Києві, один в Одесі. Також одяг оптом поставляють до Німеччини, Автрії, Словаччини, Польщі, США, Казахстану та Азербайджану та Канаду. Ольга Фреймут, Катя Осадча Джамала та Вєра Брежнева часто з’являються на екрані в одязі від цього бренду. А в 2014 жовту сукню надягнула і Марина Порошенко.