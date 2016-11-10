ЄС допоможе зробити енергетичний сектор України більш привабливими для інвесторів

Цей проект сприятиме реалізації реформ у секторі енергетики в інтересах всіх громадян України. Метою проекту є допомога Україні у створенні дієвої нормативної бази, яка сприятиме конкуренції, забезпечить ефективність ринків, привабливі умови для інвесторів, а також сприятиме сталому розвитку сектору.

Співпраця між Україною та Євросоюзом в енергетичному секторі зміцнюватиме стратегічне партнерство завдяки інтеграції енергетичних ринків, спільній енергетичній безпеці та сталому розвитку сектору енергетики. Юридична основа такої співпраці закладена Угодою про асоціацію та Договором про заснування Енергетичного співтовариства. У цьому контексті проект «Допомога Україні в імплементації реформ енергетичного сектору відповідно до її міжнародних зобов’язань» надаватиме Міністерству енергетики та вугільної промисловості та іншим зацікавленим сторонам підтримку у проведенні наступних реформ у секторі енергетики. Зокрема, проект працюватиме у сферах реформування ринку електроенергії та створення системи запасів нафти та нафтопродуктів. Крім того, проект допомагатиме Міністерству покращити розробку галузевої політики.

Україна як учасник Договору про заснування Енергетичного співтовариства вже здійснила перші кроки для виконання низки своїх міжнародних зобов’язань. ЄС готовий підтримати Україну у перехідному процесі.

«Реформа енергетичного сектору здійснила значний прогрес за останні два роки, головним чином у газовій сфері. Але попереду інші кроки, необхідні для створення дійсно конкурентних ринків, зокрема ринку електроенергії, модернізації енергетичної інфраструктури та забезпечення вибору постачальників послуг. Це допоможе покращити якість послуг за оптимальними цінами для громадян та компаній. Україна також потребує довготермінової енергетичної стратегії, яка дозволить компаніям та іншим зацікавленим сторонам краще підготуватися до майбутніх політичних цілей та пріоритетів у галузі,» - зазначив Йоганнес Баур, керівник третього відділу програм допомоги "Енергетика, транспорт та навколишнє середовище" Представництва ЄС в Україні.

Начальник управління міжнародного співробітництва Міністерства енергетики та вугільної промисловості Олександра Козловська сказала: «Наразі реформу енергетичного сектору, яку проводить міністерство та уряд, є одним із стратегічних завдань для України. Трансформація енергосектору у відповідності до ринкових принципів, відкритої конкуренції та норм законодавства ЄС стане надійною основою розвитку та системного зростання. Ми вдячні Європейському Союзу за всебічну підтримку наших реформ».